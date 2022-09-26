تعرف على مواعيد قطارات خط القاهرة السويس

شغلت هيئة السكة الحديد عددا من القطارات على خط عدلى منصور - السويس، حيث تم برفع كفاءة خط عدلي منصور / السويس واختصار زمن الرحلة تيسيرا على جمهور الركاب كما في النقاط التالية.

قطار (4603) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 ويصل السويس الساعة 09.10 طبقاً للجدول المرفق .

- قطار (4605) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 15.15 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 19.15 طبقاً للجدول المرفق.

- قطار (4602) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من السويس الساعة 06.30 ويصل محطة عدلي منصور الساعة 10.25 طبقاً للجدول المرفق.

-قطار (4604) ركاب (السويس / عدلي منصور) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 17.00 ويصل السويس الساعة 20.50 طبقاً للجدول المرفق.