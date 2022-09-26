تحرير أكثر من 1200 محضر تمويني خلال أسبوع وحملات لملاحقة المخالفين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التموينية المفاجئة، لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، جهودها في شن حملاتها المكبرة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بأنه خلال أسبوع، تم شن عدة حملات تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1247 محضر تمويني، تنوع ما بين 503 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و744 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه من أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها ، محضر جنح أشمون ضد صاحب مصنع لخلط وتجارة الأعلاف بناحية شنشور لحيازته كمية قدرها 10 طن نخالة خشنة ، 5 طن أذرة صفراء ، 6 طن بذرة قطن بدون مستندات ومجهول المصدر ، كما تم تحرير محضرين جنح منوف أحدهم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية تتا لحيازته كمية قدرها 6 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر ، والآخر ضد صاحب معمل لتجارة وتصنيع الألبان بناحية غمرين لحيازته كمية قدرها 4 طن ملح طعام خشن مجهول المصدر ، كما تم تحرير 3 محاضر جنح أشمون ضد مسئولي هايبر بنواحي شنشور وشوشاي لقيامهم ببيع أرز معبأ أزيد من السعر المقرر مخالفة للقرار الوزاري ، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مستودعات مواد بناء بمركزي بركة السبع والباجور لحيازتهم كمية قدرها 20 طن حديد مجهول المصدر .

كما تضمنت الحملات تحرير 3 محاضر جنح بمراكز تلا وقويسنا وشبين الكوم ضد أصحاب مدشة لتعبئة الحبوب لحيازتهم كمية قدرها 5 طن فول صويا مدشوش ،11 طن أعلاف حيوانية ، 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهول المصدر ، وتحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب مخبز بلدي بناحية ميت بره لحيازته كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح ، فيما تم تحرير4 محاضر جنح الشهداء ضد أصحاب محلات لتجارة المواد الغذائية لحيازتهم 1250 كجم سكر ، 25 كرتونة مياه معدنية ، 100علبة حلوي المولد مجهول المصدر .