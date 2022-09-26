تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب فى عين شمس لجلسة 29 نوفمبر

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية نظر محاكمة عاطلين متهمين بقتل ضحية الدفاع عن شقيقه فى عين شمس، بعد ما تعدى عليه عاطلان، بسبب رش إسبراي عليه وإهانته أمام المارة فى الشارع إلى جلسة 29 نوفمبر القادم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها مع المتهمين بقتل سائق توك توك، كشفت تفاصيل الحادث، أنه بسبب وصلة مزاح من قبل المتهمين، بعد أن قاما برش "إسبراي" على شقيق المجنى عليه، أثناء سيره بمركبته دراجة نارية "توك توك"، ما دفع السائق إلى نهرهما ورفضه لما بدر منهما تجاهه، فقام المتهمين بالاعتداء بالضرب المبرح على السائق أمام المارة بقصد إهانته وإرهاب الأهالى في المنطقة.

وأوضحت التحقيقات أيضا أن المجنى عليه شقيق سائق التوك توك، تصادف مروره في نفس الوقت الذى اعتدى فيه المتهمان على شقيقه، فحاول الدفاع عنه، فما كان من المتهمين إلا أن اعتديا عليه هو الآخر أمام المارة، بينما قام أحد المتهمين بإخراج سلاح أبيض "مطواة"، وسدد للضحية طعنة نافذة اسقطته أرضا غارقا في دمائه، وفارق الحياة في الحال متأثرا بإصابته، فيما اعتدى المتهمين أيضا على المارة في الشارع حتى لا يعترض طريقهما أحد، أثناء هروبهما من موقع الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات باستقبال (شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم، وبصحبته شقيقه "المتوفى"، قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها (شخصان - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.