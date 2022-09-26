انطلاق وتقديم أنشطة متميزة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية

استقبلت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية فِرق التطعيم الخاصة حملة طرق الأبواب والتى تستهدف تطعيم الموظفين ومكلفى الخدمة العامة لفيروس كورونا.

وتقام الحملة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبتوجهات من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع مديرية الصحة والهلال الأحمر، وفى إطار بدء حملة "طرق الأبواب للتطعيم ضد فيرس كورونا " التى بدأت اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر الجارى

و فى سياق متصل، تم استقبال دفعة جديدة من مكلفى الخدمة العامة للتوزيع على مجالات الخدمة العامة وإقامة ندوة بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية عن حب الوطن ومحاربة الشائعات والعمل التطوعى لخدمة المجتمع وسماحة الإسلام.

و قامت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بزيارة للمدرسة الفكرية؛ لتوزيع شنط ومستلزمات المدارس على أبناءنا من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن خطة زيارات مدرسة النور والأمل للمكفوفين ومدرسة الصم.

و أكدت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، أن ما تم من أعمال يأتى فى ضوء المبادرة والمشاركة المجتمعية قطاع خاص وجمعيات ومؤسسات أهلية حيث تم تنظيم زيارة لدار الرحمة بالإسماعيلية،

و توزيع هدايا أدوات مدرسية على الأطفال.

و تحت شعار "اتحضر بالأخضر" تم زراعة 32 شجرة ليمون وزهور.

و من جانبه أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أن مثل هذه المبادرات تدعم المحافظة وتدفعها للتطور والتقدم نحو مستقبل أفضل لأبناءها، والحفاظ على صحة مواطنيها والعاملين بها.