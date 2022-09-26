اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انخفاض أسعار الغاز فى أوروبا بنحو 6%

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:20 ص
انخفاض أسعار الغاز فى أوروبا بنحو 6% الغاز - صورة أرشيفية
وكالات

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تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 6%، وجرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

وحسب موقع روسيا اليوم، هبطت أسعار العقود الآجلة للغاز، حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، بنسبة 5.9% إلى 1769.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وللمقارنة فإن العقود بدأت تعاملات اليوم عند مستوى 1855.2 دولار، وكانت قد أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، يوم الجمعة عند مستوى 1879.7 دولار.

وتشهد أسوق الغاز في أوروبا تقلبات حادة في ظل تراجع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها.

 


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