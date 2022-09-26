الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع بدور بالمساجد تساهم فى ترشيد الاستهلاك

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة لتحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بدور العبادة تساهم فى ترشيد الاستهلاك بالمساجد والكنائس وعدم تراكم مديونيات جديدة على هذه المنشآت.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية اقتربت من الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية بدور العبادة بالكامل سواء الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف لاخرى مسبوقة الدفع ، مؤكدا أن المستهدف تغيير العدادات بـ128 ألفا و320 متبقي و5474 مسجدا.

وأضاف المصدر، أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع هو مساعدة هذا القطاع على ترشيد الاستهلاك علاوة على المحاسبة الدقيقة وتحصيل القيمة الفعلية للاستهلاك، لافتا إلى أن من بين مميزات العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة هو ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في استهلاك الكهرباء و تحميل شركات التوزيع خسائر مالية ضخمة.