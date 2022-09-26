الكشف على 396 قافلة طبية تخصصية بقرية "كفر رماح" ضمن حياة كريمة فى المنوفية

نظمت اليوم الإثنين الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية ، قافلة طبية تخصصية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية " كفر رماح" مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

كان في استقبال القافلة الدكتورة شيماء الكرش المنسق الطبى بمؤسسة حياة كريمة فى محافظة المنوفية وفريق العمل .

وأشار المهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تركت أثراً كبيراً لدى المترددين على القافلة ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها القوافل الطبية المتخصصة لجامعة السادات، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 399حالة، منها أطفال 81 حالة، وعظام 100حالة، وجلدية 88حالة، وتحاليل 77 حالة، وباطنة 50 حالة.