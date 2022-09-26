الكرملين: لم يتم حتى الآن اتخاذ أى قرار بشأن إغلاق الحدود

وكالات

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن إغلاق الحدود.

وحسب موقع سكاى نيوز، أقر الكرملين بارتكاب أخطاء فى جهود استدعاء الاحتياط، موضحا أن هناك اتصالات "متقطعة" مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية.