القبض على 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل فى جهينة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل عامل زراعى بدائرة المركز، وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة والمنزل مكان الحفر.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بتقدم الأهالى بدائرة مركز جهينة ببلاغ أفادوا فيه بقيام عامل زراعى بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمساعدة آخرين.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بقيام المدعو عبد الفتاح ا م ه 47 سنة عامل زراعي ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بحثاً عن الآثار.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط المركز استهدفت منزل المذكور، حيث تم ضبطه وكل من باسم م ع ع 28 سنة سائق، وعبد الفتاح م ع ع 35 سنة سائق، وصلاح م ع ع 33 سنة سائق، والسيد م ع ع 24 سنة سائق، وأحمد ا ع م 37 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، وحسن ع ح ع 33 سنة عامل ويقيمون دائرة المركز ، ومحمود ا ع ع 46 سنة عامل ويقيم الإسكندرية.

كما تبين وجود حفرة بقطر 2 متر وبعمق 15 مترا، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة والتحفـــظ علـــي المضبوطـــات، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.