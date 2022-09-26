العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، مقتولة داخل منزلها بقرية شبرا قبالة التابعة لمركز السنبلاوين، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالي قرية شبرا قبالة، بالعثور على جثة سيدة مقتولة بمنزلها، وبها جروح قطعية متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائى بالمركز إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية مقتل "منال ا"، فى العقد الخامس من عمرها وهى من قرية التمد الحجر وانتقلت هي وزوجها وأحفادها منذ 10 سنوات، داخل قرية شبرا قبالة وذلك بعد شراء منزل داخل القرية، وتبين أن الزوج يعمل فى مجال تصليح الأحذية ولديها بنت فى العقد الثالث من عمرها ولديها طفلتان في نفس المنزل، وأنه أثناء الجريمة كان الجميع خارج المنزل، تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وفك لغز الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة، ويكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف ملابسات مقتل السيدة.