الصحة: 1.4 مليون مواطن استفادوا من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان استمرار جهود الوزارة فى تطبيق كافة المبادرات الرئاسية وتقديم خدماتها بالمجان للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات لليوم السابع أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها للمواطنين، مشيرا إلي أن المبادرة استفاد منها ما يقرب من 1.4 مليون مواطن حتى الآن، لافتا إلى أنها تضم أكثر من 13 تخصصا .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن المبادرة كلفت الدولة حتى الآن 12 مليار جنيه، مشيرا إلي أن المواطن لا يتحمل أى أعباء مالية ويتم اتخاذ إجراء عمل الجراحة أو الحصول علي العلاج دون انتظار .

وتابع: أنه تم عمل أول خريطة صحية تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة انواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة ماضية نحو خطط تطبيق مخطط ينتهى بمعهد ناصر إلي مدينة طبية عالمية، مشيرا إلي أنه سيتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

وتابع : سيتم العمل علي التوسع في تشغيل عيادات مسائية في المستشفيات مشيرا إلي أنه سيتم تطبيق كافة توجيهات القيادة السياسية حول حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية .