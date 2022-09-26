الصحة: فحص 4.1 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لــ 4.1 مليون طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

ولفتت إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 7 آلاف و585 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.