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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بمطار هيثرو بعد دهسه 4 أشخاص

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:06 ص
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بمطار هيثرو بعد دهسه 4 أشخاص الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
وكالات

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في مطار هيثرو للاشتباه بالشروع في القتل بعدما صدمت سيارة 4 شباب في غرب لندن، ما أسفر عن إصابة اثنين بإصابات خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا " للأنباء أنه تم نقل الشباب الأربعة وهم في أوائل الثلاثينيات إلى المستشفى، حيث لا يزال اثنان منهم في حالة خطرة، بينما تم علاج الاثنين الآخرين من إصابات لا تتسبب في تغيير نمط الحياة.

وفتح رجال المباحث تحقيقًا وألقوا القبض على رجل (20 عامًا) في مطار هيثرو للاشتباه بالشروع في القتل.

وقالت الشرطة، إنه كان حاجزًا لرحلة طيران، وكان يعتزم مغادرة البلاد.

وتم إلقاء القبض على رجل ثانٍ في منطقة قريبة للاشتباه في مساعدة الجاني.


بريطانيا

مطار هيثرو

الشرطة البريطانية

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