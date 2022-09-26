اليوم السابع
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الداخلية تضبط 160 قطعة سلاح و261 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:52 ص
الداخلية تضبط 160 قطعة سلاح و261 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (160) قطعة سلاح نارى ، (261) قضية مخدرات وتنفيذ (61080) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (4326) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


الأجهزة الأمنية

حملات امنية

أسلحة نارية

قضايا مخدرات



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