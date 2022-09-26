الجامعة العربية تعقد اجتماع منسقي اتصال المجلة العربية للفقه والقضاء

بيشوى رمزى

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إجتماع منسقي اتصال المجلة العربية للفقه والقضاء بوزارات العدل في الدول العربية، والتي تصدر عن مجلس وزراء العدل العرب.

افتتحت الإجتماع مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وزير المفوض مها بخيت.

وقد ناقش المشاركون الجهود التي يبذلها منسقي الاتصال في التعريف بالمجلة عربيا وسبل تزويد المجلة بالابحاث وأهم الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم في الوطن العربي وسترفع نتائج الإجتماع لأصحاب المعالي وزراء العدل العرب في اجتماعهم القادم والمقرر انعقاده في شهر أكتوبر بالمملكة المغربية.