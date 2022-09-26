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التعليم تعلن الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية بشكل كامل

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:25 م
التعليم تعلن الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية بشكل كامل الدكتور رضا حجازي
محمد شرقاوى

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كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل إعفاء بعض الفئات من المصاريف الدراسية.
 
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «يوجد قانون صادر عام 2020 خاص بالفئات المعفاة من المصاريف، ومن بين هذه الفئات أبناء شهداء ثورة 25 يناير، والطلاب اليتامي الأب، أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة، والمطلقة وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إعفاء أبناء المعلمين بنسبة تصل إلى 50%»، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الفئات المعفاة.
 
وأوضح أن الإعفاء يكون بشكل كامل من المصارف الدراسية التي تدفع في بداية العام الدراسي، ولا تقتصر على التيرم الأول فقط، لافتا إلى أن الشروط تتضمن تقديم مستندات تثبت انتماء الطلاب للفئات المعفاة.
 
وشدد زلطة على أن تنفيذ عملية إعفاء التلاميذ تتم في سرية حفاظا على مشاعرهم.
 

التعليم

مصاريف المدارس

عزة مصطفى

صالة التحرير

المصاريف



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