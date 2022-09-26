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التعليم توجه القومى للامتحانات بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم الامتحان في الثانوية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:21 م
التعليم توجه القومى للامتحانات بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم الامتحان في الثانوية امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والذي عقد اليوم، بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المركز في الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

وقال شادي زلطة، المتحدث الإعلامي للوزارة، إن الوزير وجه قيادات المركز بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم الامتحان في المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أن لدى المركز القومي للامتحانات كوادر مدربة على أيدي خبراء دوليين.

كما تم التطرق إلى مناقشة الموافقة على قيام قسم تطوير الامتحانات بإعداد أدوات تقويم المناهج المطورة لمرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى النظر في اعتماد الخطة البحثية لقسم البحوث بالمركز العام البحثي 2022/2023، والنظر في نتائج تقييم خط الأساس من التقييم الوطني وكيفية الاستفادة من نتائجه في تطوير عناصر منظومة التعليم والتعلم.


التربية والتعليم

حقيبة تدريبية

فنيات صياغة أسئلة امتحان الثانوية

اخبار مصر

اخبار التعليم



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