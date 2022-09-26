التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار بمحطة سكك حديد سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى عامل مصرعه إثر اصطدم أحد القطارات به أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار القاهرة ـ أسوان دائرة المركز اصطدم بأحد الأشخاص أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة مما نتج عنه وفاته، وتبين أنه يدعي عاطف ا ه م 45 سنة عامل ويقيم دائرة المركز.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال عم المتوفي المدعو عبد اللاه ه م ح 59 سنة موظف ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، الذى أفاد بأن سبب الوفاة " كسور متفرقة بالجسم أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.