اليوم السابع
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البابا تواضروس: مفتى الجمهورية صديق عزيز ويشارك دائما فى كل فعاليات الكنيسة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:36 م
البابا تواضروس: مفتى الجمهورية صديق عزيز ويشارك دائما فى كل فعاليات الكنيسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب - محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية صديق عزيز ويشارك فى كل الفعاليات التى تنظمها الكنيسة.
 
وتابع قداسة البابا خلال احتفالية بنت الملك لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية التى تنظمها أسقفية الخدمات العامة، أنه يرحب بالوزيرة سها الجندى وزيرة الهجرة التى تحضر لأول مرة كمسئولة حكومية ومئات الفتيات كمسيحية.
 
وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي. 
 
وتشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، و السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
 
وتقام الاحتفالية علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مبادره بنت الملك

وزيره الهجره



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