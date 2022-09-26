"الأرصاد" تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة رغم انتهاء فصل الصيف

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، رغم انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف رسمياً.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية اتجاهاتها بين جنوبى شرقى وشمال شرقى .

ووجهت عدد من النصائح الهامة للمواطنين فى مقدمتها متابعة النشرات الجوية بصورة يومية بسبب تذبذب درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل، فضلا عن تجب التواجد فى أماكن سيئة التهوية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.