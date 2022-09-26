الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر للأسبوع المقبل والدرجات أعلى من المعدل 4 درجات

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة على مدار الأسبوع كله وبداية الأسبوع المقبل .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالى من 3 لـ 4 درجات.

وتابعت: يسود أجواء بين حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار مع زيادة فترات سطوع اشعة الشمس، لافته إلى أن أعلى درجات حرارة إلى الآن من المتوقع تسجيلها على القاهرة 35 درجة، وجنوبا تصل درجات الحرارة 43 درجة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ترتفع عن هذه المعدلات بحوالى من درجتين إلى 3 درجات.

ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.