وقال مسؤلون الإطفاء،وفقا لما نقلتة وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف من وقوع مزيد من الوفيات حيث يبحث مسؤولو الإطفاء عن شخصين مفقودين جراء الحريق الذى بدأ صباح اليوم فى الساعة 7:45 صباحا بتوقيت كوريا في منفذ هيونداي بريميوم في دايجون، على بعد 160 كيلومترا جنوب سول وانتشر بسرعة إلى صناديق من الورق المقوى مما أدى إلى انبعاث دخان أسود غطى الطابق بأكمله وفقا لشهود عيان وناجين.

ووفقا للمسؤلون تم العثور على رجلين، أحدهما في الخمسينيات من عمره والآخر في الثلاثينيات، مصابين بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاتهما فيما بعد. وتوفي شخصان آخران فى وقت لاحق بينما تجري عملية البحث عن شخصين مفقودين.

كما تم إجلاء حوالي 110 أشخاص، معظمهم من العملاء في مباني قريبة والموظفين. ولم يكن هناك عملاء بمنفذ التسوق، حيث اندلع الحريق قبل ساعات عمل المركز التجاري.

وأشار المسؤلون إلى اشتراك أكثر من 126 فردا و40 قطعة من معدات مكافحة الحرائق في مكافحة الحريق، لكن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات في عملية البحث بسبب الدخان الهائل الناتج عن احتراق الصناديق الورقية في منطقة مناولة البضائع تحت الأرض بالمركز التجاري.

يذكر أن سلطات الإطفاء تجرى تحقيقا لتحديد سبب الحريق، بما في ذلك احتمال انفجار سيارة كهربائية كانت تشحن في ورشة للسيارات تحت الأرض.

