احذر رائحة جسمك.. يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم

كتبت إيناس البنا

لكل فرد رائحة جسم غريبة، عادة ما ينتج عن مزيج من البكتيريا والعرق على جلدك ويستمر في التقلب بسبب الهرمونات أو عادات الأكل أو العدوى أو الأدوية أو حتى الحالات الكامنة مثل داء السكري.

وفقا لموقع " healthline"، يعتقد الأطباء أنه إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن التغيير الهائل في رائحة الجسم يمكن أن يكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدمالحماض الكيتوني، يؤدي ارتفاع مستويات الكيتون في الجسم إلى زيادة حمضية الدم وجعل الرائحة فاكهية.

إذا كانت نسبة السكر في الدم لديك تبلغ 240 مجم / ديسيلتر أو أعلى ، فاستخدم مجموعة أدوات اختبار الكيتون التي لا تستلزم وصفة طبية لفحص البول أو جهاز قياس لفحص الدم.الكيتونات. يجب أن يتم ذلك كل 4 إلى 6 ساعات. يجب عليك أيضًا اختبار الكيتونات إذا كنت تعاني من أي أعراض للحماض الكيتوني السكري.

كيف يسبب ارتفاع السكر في الدم رائحة قوية؟



عندما تكون مصابًا بمرض السكري، لا يوجد ما يكفي من الأنسولين في الجسم للسماح بدخول السكر في الدم إلى خلاياك لاستخدامه كطاقة، يقوم الكبد بعد ذلك بتكسير الدهون ، مما ينتج أحماض تسمى الكيتونات.

عندما يتم إنتاج الكثير من الكيتونات ، يمكن أن تتراكم إلى مستويات خطيرة في الدم والبول ، مما يؤدي إلى تحمض الدم.

تترك الكيتونات الجسم من خلال أنفاسنا وعرقنا ، مما يؤدي إلى ظهور هذه الروائح.

قد تتضمن الكيتونات غير المنضبط في الجسم ما يلي:

رائحة كريهة للنفس

رائحة نفس تشبه فضلات الجسم بسبب القيء المزمن أو انسداد الأمعاء

كيف تعتني بالروائح؟



يقول الأطباء إن أفضل طريقة للعناية بهذه الحالة هي فحص مستويات السكر في الدم بشكل منتظم ومنتظم، قم بتدوين علامات وأعراض مرض السكري واتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية.