اليوم السابع
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إطلاق نار بمدرسة فى إيجيفسك بوسط روسيا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:09 ص
إطلاق نار بمدرسة فى إيجيفسك بوسط روسيا الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
وكالات

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وقع حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، حيث قتل حارس، وأصيب طفلان، ولا توجد معلومات أخرى حتى الآن.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت وزارة الداخلية الروسية بعدم القبض على الرجل الذي أطلق النار حتى الآن، بينما تتواجد قوات الأمن الآن في المكان.

وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحا اليوم الاثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

وصرح حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من الإغلاق على نفسها في المكتب.

وتابع بريتشالوف بأن جميع الخدمات الخاصة توجهت لمكان الحادث على الفور، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.

 


روسيا

اطلاق نار

مدرسة

إيجيفسك



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