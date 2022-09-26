إطلاق مؤتمر دولى للإدارة الذكية لمخلفات الطعام برعاية البيئة ضمن "اتحضر للاخضر"

ضمن استعدادات مصر لقمة المناخ المزمع انعقادها خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل، والحوار المجتمعى لتوعية المواطنين بأهمية تغيير سلوكياتهم وعلى رأسها سلوكيات الاستهلاك لكل شيء بدْا من الغذاء وصولا للملبس والمشرب، سيتم اطلاق المؤتمر الدولي الثاني للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات تحت عنوان " الاسراع لوقف هدر وفقد الطعام من اجل مستقبل صافي الانبعاث الصفري "، ضمن المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر " و استعدادات الدولة لقمة المناخ تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، ، ووزير التموين الدكتور على مصيلحى، في الفترة من 11 حتى 12 أكتوبر المقبل.

وقالت رئيس المؤتمر الدكتورة منى فؤاد ، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المؤتمر يهدف الى نقل وتوطين التكنولوجيا العالمية الحديثة، في مجال الحد من فقد واهدر الطعام، من خلال مشاركة عدد من خبراء البيئة وأصحاب الأعمال والأفكار والمشروعات على مستوى مصر والوطن العربى والعالم بهدف تحسين الوضع البيئي وابتكار حلول صديقة للبيئة..

وأشارت الدكتورة منى، أنه تم الاعتراف بتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في اطار استيراتيجية مصر 2030، والأهداف الأممية الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة الى تفاقم حجم الهدر الغذائي، بسبب كثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، حيث بلغ حوالى 91 كيلو جراما للفرد الواحد في مصر من الطعام سنويا، كما يتم التخلص من أكثر من 60% من الاطعمة الصالحة للأكل، حيث أنه يتم اهدار 50% من نسب اكل الخضار والفاكهة، و40 % من الاسماك و 30 % من القمح والحليب..

جدير بالذكر أنه يشارك في المؤتمر العديد من الجامعات المصرية منهم جامعة عين شمس وبنى سويف وممثلين عن وزارتى البيئة والتموين وجامعة الأزهر، ورئيس الرابطة العالمية للوقود الحيوي انجلترا ، ومعهد زيرو ويست بالبرازيل.