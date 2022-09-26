إطلاق حملة نظافة بمخر سيل الدبابية في إسنا قبل دخول فصل الشتاء بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية، حملات نظافة فى مخر سيل الدبابية التابع لمجلس قروى الشغب، وذلك استعداداً لقدوم فصل الشتاء، حيث تجري حملات لتطهير البرابخ ومخرات السيول فى قرى الشغب والدبابية والحميدات ونجع أبوسعيد، وذلك لمعاينتها على أرض الواقع والتأكد من أعمال تنظيفها وتجهيزها قبيل دخول فصل الشتاء، لحماية المواطنين بتلك القرى من خطر السيول.

وقاد فعاليات تلك الحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، ومسئولى غرفة العمليات بالمدينة، بقيادة محسن الشامى مدير عام الكوارث والأزمات بالمحافظة، ولجنة مكونة من الإغاثة والصحة والقرى والتضامن والأزمات والعمليات.

وفى نفس السياق بدأت محافظة الأقصر فى الاستعداد لقدوم فصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمخلتف المدن والقري، حيث كشف محسن الشامي مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث، عن تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتضم اللجنة أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعي والزراعة والطب البيطرى.

وأضاف محسن الشامى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها المرور مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، حيث تم تطهير مخرات أسنا وهى الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى، كما تم تبطين مخر سيل الكلابية.



حملة نظافة بمخر سيل الدبابية التابع لمجلس قروى الشغب



رفع المخلفات من مخر سيول الدبابية جنوب الأقصر



مدينة إسنا تطلق حملة نظافة بمخر سيل الدبابية التابع لمجلس قروى الشغب



مدينة إسنا تطلق حملة نظافة بمخر سيل الدبابية