إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سوزوكي بدراجتين بخاريتين بالفيوم

أصيب 7 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجتين بخاريتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي ودراجتين بخاريتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سوزوكي بدراجتين بخاريتين بالفيومالإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:17 ص
حادث - أرشيفية
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أصيب 7 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجتين بخاريتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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