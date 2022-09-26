أمريكا ترسل نظامي دفاع جوي من طراز "ناسماس" إلى أوكرانيا

أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت نظامي دفاع جوي من طراز "ناسماس" إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "نحن بحاجة ماسة إلى الولايات المتحدة لإظهار مكانتها القيادية ومنح أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي".

واستطرد قائلا: "أود أن أشكر الرئيس (الأمريكي جو بايدن والكونجرس الأمريكي على القرار الإيجابي الذي تم اتخاذه بالفعل.. لقد استقبلنا نظام ناسماس (للدفاع الجوي)".

وشدد زيلينسكي على أن تلك الأنظمة الدفاعية الأمريكية "لا تكفي لتغطية البنية التحتية المدنية والمدارس والمستشفيات والجامعات ومنازل الأوكرانيين"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى الأمن من أجل جذب الأوكرانيين للعودة إلى ديارهم".

وأردف قائلا: "إذا كان الوضع آمنًا، فسوف يأتون ويستقرون ويعملون هنا وسيدفعون الضرائب وبعد ذلك لن يكون لدينا عجز قدره 5 مليارات دولار في ميزانيتنا، وهو ما سيكون وضعا إيجابيا للجميع".

جدير بالذكر أن زيلينسكي طالب مرارا وتكرار دول الغرب بزيادة دعمها لأوكرانيا من الأسلحة والأنظمة الدفاعية، كما أكد على أهمية تزامن تقديم المساعدات العسكرية الدولية مع وتيرة حركة الجنود الأوكرانيين على الأرض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدعم الخارجي.