اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تخصص حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 457.5 مليون دولار

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:00 م
أمريكا تخصص حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 457.5 مليون دولار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين "إن المساعدات الجديدة تستهدف تعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح، بينما يواصلون المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته".


وأضاف: أنه "منذ منتصف ديسمبر2021، التزمت الولايات المتحدة حتى الآن بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات قدمت تأثيرا ملموسا وإيجابيا على شركائنا في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانيين، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية ودائرة حرس الحدود الحكومية". 


وتابع: "بالإضافة إلى توسيع مساعدتنا المباشرة لإنفاذ القانون الأوكراني، فإن جزءا من هذه المساعدة الجديدة سيواصل أيضا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الأوكرانية لتوثيق الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالاعتماد على علاقتنا الطويلة الأمد مع وكالات العدالة الجنائية الأوكرانية، بما في ذلك مكتب المدعي العام الأوكراني ووحدة جرائم الحرب بالشرطة الوطنية الأوكرانية"، مؤكدا أن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الأوكراني، وستظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة.


أمريكا

أنتونى بلينكن

أوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة