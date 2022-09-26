أقل سعر للألماس في مصر .. أرخص من الذهب

كتب إسلام سعيد

مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب ، تتجه أنظار المستهلكين لشراء الألماس، خاصة مع طرح بعض الشركات معروضات بأسعار مناسبة، إذ طرحت إحدى الشركات خاتم ألماس بسعر 4 آلاف جينه فقط، ويختلف سعر الألماس وفق نوع الحجر ودرجة النقاء واللمعان في حين طرحت شركة أخرى خاتم ربع قيراط بسعر 6500 جنيها.

وبشأن الأغلى والأرخص فى مصر، كشف تقرير لشعبة المعادن "اللون الأغلى للألماس فى مصر هو ( H) وهو أول درجات الأبيض، ثم لون ( F) وهكذا، وكل منتج حسب وزنه، بمعنى هناك خاتم يكون ربع قيراط وهناك خاتم يصل 10 قيراط وهنا يكمن فروق الأسعار.

وقال رفيق عباسى رئيش شعبة المعادن السابق، " يمكنك أن تشترى قيراط ألماس بسعر 20 دولار فقط، وحجر قيراط آخر سعره 500 دولار أو أكثر وهكذا، وهنا المتحكم هو درجة الشفافية واللون والنقاوة والقطعية

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات، أن هناك ارتفاعا فى الطلب على الألماس الفترة الحالية مع تغير جزئى فى ثقافة المستهلكين، مشيرا إلى أن الألماس سعره مقيم بالدولار لكنه لا يتغير بصورة مستمرة مثل الذهب وقد تجد تغيرات فى فترة تتراوح بين 20 إلى 40 يوما.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الارتفاع الكبير فى الذهب عام 2022 قابله تحرك فى سعر الألماس، لافتا إلى أن هناك شرائح مجتمعية معينة تركز على شراء الألماس، وهناك بعض الفئات الجديدة من الشباب تفضل شراء الألماس.