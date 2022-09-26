أسوان تستعد لاستضافة مؤتمر تعميم مفهوم مدن التعلم كمحرك للتنمية المستدامة فى مصر

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استعداد المحافظة لاستضافة فعاليات مؤتمر تعميم مفهوم مدن التعلم كمحرك للتنمية المستدامة فى مصر، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في القاهرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بجانب كوكبة من محافظى ومنسقى المحافظات المشتركة بمنظومة مدن التعلم، بالإضافة إلى رؤساء جامعات أسوان والوادى الجديد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع التنسيقى بحضورالدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، وميرفت السمان منسق العلاقات الدولية، كما شارك عبر تقنة الفيديو كونفرانس كل من مارى إن مانوسون، وآمال محمود، ودعاء حازم، مسئولى بمكتب اليونسكو.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن أسوان أصبحت نموذجاً يحتذى به لباقى المحافظات فى أنشطة وبرامج مدن التعلم لخبرتها فى هذا المجال ، وبإعتبارها من أفضل مدن التعلم على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر وورشة العمل تهدف إلى رفع الوعى ببناء مدن التعلم ، كما أنه سيكون منصة هامة لتبادل ونقل الخبرات وأفضل الممارسات ، بجانب تطبيق أساليب التعليم الجيد والشامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 وضمان تعزيز فرص التعلم للجميع.

والجدير بالذكر بأن الاجتماع ناقش التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتجهيز والإعداد لهذا المؤتمر ، وتحديد الأدوار وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة المقترحات الخاصة بجوانب الدعم المادى واللوجستى وغيرها من الإحتياجات اللازمة لضمان إنجاح فعالياته.