أسعار الذهب اليوم الاثنين تفتح على استقرار ملحوظ وعيار 21 بـ1130جنيها

كتب إسلام سعيد

فتح سوق الذهب تداولات اليوم على استقرار ملحوظ، وذلك مع بدء التداول على المعدن النفيس بعد الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب، وسجل جرام الذهب عيار21 وهو الأكثر تداولا في مصر 1130جنيها للجرام في حين واصل سعر الذهب هبوطه مسجلا 1639 دولار بضغط من قوة الدولار وعائد السندات الأمريكية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1130 جنيها.



عيار 18 يسجل 969 جنيها.



عيار 24 يسجل 1291 جنيها.



الجنيه الذهب 9040 جنيها.

سوق الذهب ينتظر يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي، والإفصاح عن تقرير طلبات السلع المعمرة، وكذلك مؤشر أسعار المنازل، وأيضًا الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين.

وبحلول يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين.

عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.