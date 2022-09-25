32 ساعة عمل أسبوعيا.. مشروع قانون لتخفيض أسبوع العمل لـ4 أيام فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن عضو برلماني من حزب العمال قدم مشروع قانون برلماني من شأنه أن يخفض فعليًا أسبوع العمل لجميع الموظفين إلى أربعة أيام.

وقال بيتر دود إن العمال البريطانيين يعملون أطول ساعات عمل في أوروبا، وبموجب الخطط، سيتم تحديد أسبوع العمل الرسمي بـ 32 ساعة وأي عمل يتجاوز ذلك سيتعين على أصحاب العمل دفع أجره كساعات عمل إضافية بمعدل 1.5 مرة من معدل الأجر العادي للعامل.

تم تأمين الوقت البرلماني لمناقشة مشروع القانون في مجلس العموم في منتصف أكتوبر.

قال دود النائب العمالي: "إنني أقدم هذا التشريع لأننا تأخرنا كثيرًا في تطبيق أسبوع عمل أقصر"، وأضاف: "في المملكة المتحدة يقضي العمال بعضًا من أطول ساعات العمل في جميع أنحاء أوروبا بينما تظل الأجور والإنتاجية منخفضة بالمقارنة بالدول الأخرى."

وأوضح "في العديد من الأمثلة في جميع أنحاء العالم، تبين أن الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام بدون خسارة في الأجور يعزز الإنتاجية ورفاهية العمال."

من غير المرجح أن تدعم الحكومة التشريع، لكنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع قانون لمدة أربعة أيام إلى البرلمان.

في عام 2012 ، قالت ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا الآن، وكواسي كوارتنج، وزير الخزانة الآن ، إلى جانب زملائهما من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين ، دومينيك راب ، وبريتي باتيل ، وكريس سكيدمور ، إن ساعات العمل في المملكة المتحدة كانت بالفعل قصيرة للغاية.