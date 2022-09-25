2872 مبنى مخالفا.. إنجازات الموجة الـ20 من إزالة التعديات على الأراضى حتى الآن

كتب ــ على عبد الرحمن

تواصل المحافظات تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 29 من نفس الشهر.

"اليوم السابع" يرصد فى السطور التالية أبرز ما تم إنجازه فى المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية:

1- تم الانتهاء من إزالة 2872 مبنى مخالفا على مساحة 445,8 ألف متر مربع.

2- إزالة 514 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 1687 فدانا.

3- إزالة 572 مبنى مخالفا على مساحة 115,7 ألف متر مربع ، و 145 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 458 فدانا بالشرقية.

4- أزالت محافظة البحيرة 372 مبنى مخالفا على مساحة 47,4 ألف متر مربع.

5- إزالة 325 مبنى مخالفا على مساحة 17,8 ألف متر مربع و 49 حالة تعد على الأرض الزراعية بأسيوط.

6- إزالة 199 مبنى على مساحة 13,5 ألف متر مربع بالسويس.

7- إزالة 175 مبنى مخالفا على مساحة 48,4 ألف متر إضافة الى 15 حالة تعد على 25 فدانا بقنا.

8- إزالة التعديات على 23 قطعة أرض زراعية على مساحة 693 فدانا وهدم 94 مبنى مخالفا على مساحة 20 ألف متر مربع بالجيزة.

9- هدم 14 مبنى مخالفا على مساحة 25,4 ألف متر مربع بالجيزة.

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم مع غرف عمليات المحافظات لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 20 و تذليل أى معوقات فى تنفيذ الإزالات ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى ، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .