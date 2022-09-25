اليوم السابع
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"وكيل تعليم دمياط" يتفقد استعدادات المدارس لبداية العام الدراسى الجديد.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:21 م
"وكيل تعليم دمياط" يتفقد استعدادات المدارس لبداية العام الدراسى الجديد.. صور جانب من الجولة
دمياط معتز الشربيني

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تفقد اليوم "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس للاطمئنان على انتهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
 
كما تفقد وكيل الوزارة، مدرستي الشهيد إسماعيل فهمي الإبتدائية والحوراني الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية التعليمية، وأيضا مدرسة الدكتور علي مشرفة الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية.
 
وتابع "عبد الرؤوف" جاهزية المدارس من حيث الإهتمام بالنظافة العامة وأفنية المدارس وتجميلها والإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتوفير الكتب المدرسية.
 
وأكد "وكيل الوزارة" علي كتابة ووضع العبارتين الآتيتين بمكان ظاهر "قم للمعلم وفه التبجيلا  كاد المعلم أن يكون رسولا"  وأيضا عبارة" نحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب علي الجميع"، بالاضافة الي تفعيل لائحة الإنضباط المدرسي ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذها.
 
وفى نهاية الزيارة أعرب "وكيل الوزارة" عن إمتنانه لمديرى المدارس والعاملين بها على الجهود المبذولة من الجميع بالمدارس للإستعداد للعام الدراسي الجديد.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد.
 
الجولة
الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 


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