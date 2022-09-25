وصلة مزاح تتحول إلى مشاجرة بين صديقين في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين تربطهما علاقة صداقة خلال المزاح في الجيزة، ما أسفر عن إصابة أحدهما، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من شاب اتهم فيه شخصا بالاعتداء عليه، وإصابته خلال مشاجرة بينهما.

وبإجراء التحريات، تبين أن المصاب والمتهم تربطهما علاقة صداقة، وخلال المزاح نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، ما دفع المتهم للاعتداء على مقدم البلاغ.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.