وسائل إعلام سريلانكية: الشرطة اعتقلت 84 متظاهرا أثناء احتجاجات في العاصمة كولومبو

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أفادت وسائل إعلام سريلانكية بأن الشرطة اعتقلت السبت 84 متظاهرا أثناء مظاهرة بالعاصمة كولومبو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" السريلانكية، أن هذه المظاهرة نظمها الاتحاد الاشتراكي للشباب في كولومبو، ولكن الوضع أخذ في التوتر، حينما قامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه من أجل تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا على طريق "ديان" بمنطقة "مارادانا في كولومبو.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن هناك اثنين من الرهبان وأربع فتيات بين هؤلاء المعتقلين، وأنه تم نقل العديد من المصابين إلى مستشفى كولومبو العام.

وتفيد تقارير إخبارية بأن المتظاهرين كانوا يعربون عن احتجاجهم على ما وصفوه بتعرضهم لعمليات قمع، وأنه عندما أطلقت الشرطة قنابل الغاز، لجأ بعض المتظاهرين إلى حديقة "فايهاراماهاديفى" التي أعلن متظاهرون مؤخرا عن اتخاذها كموقع بدل للمظاهرات، ولكن الشرطة انسحبت بعد دخول المتظاهرين إلى هذه الحديقة.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا مازالت تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وأن المتظاهرين كانوا يحتجون في وقت سابق على نقص الغذاء والوقود وتردي الأوضاع المعيشية.