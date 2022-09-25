وزير خارجية أوكرانيا: "تلميح روسيا لاحتمال استخدام النووى يعرض العالم للخطر"

وقال كوليبا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف "غير المسؤولة" بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق، وأوكرانيا لن تستسلم".

وأضاف "ندعو جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن، ونوضح لروسيا أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها".

يذكر أن بوتين قد حذر- في كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية في الجيش الروسي - "من يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تهب باتجاههم".. قائلا "أود تذكير الذين يقومون بتصريحات كهذه بأن بلادنا تملك أيضا وسائل دمار مختلفة بينها وسائل أكثر تطورا من تلك التي تملكها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن، في وقت مبكر، من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس، حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.