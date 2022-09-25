اليوم السابع
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وزير السياحة يستقبل مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى للنقل الجوي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:58 م
وزير السياحة يستقبل مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى للنقل الجوي وزير السياحة خلال اللقاء
كتب محمد أسعد

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استقبل اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، محمد لطفي مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" (IATA)، وعدد من ممثلي الأياتا ورؤساء ومديري بعض شركات الطيران المختلفة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والسفر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة. 
 
وحضر اللقاء غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.
 
وخلال اللقاء، تم استعراض التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والسفر في مصر، وكذلك المؤشرات الخاصة بحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أبرز الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة لتسليط الضوء على المقومات المختلفة للمقصد السياحي المصري والتي من بينها الحملات الترويجية التي أطلقتها في الأسواق السياحية المستهدفة وما حققته من نجاح ملحوظ ونتائج إيجابية في الأسواق.
 
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كما تم مناقشة عدد من المقترحات والآليات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الرحلات السياحية من مختلف دول العالم إلى المدن السياحية المصرية بما يساهم في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر.
 
وخلال اللقاء تم أيضا التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة السياحية من المطارات المصرية المختلفة بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة خاصة للمدن السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعلمين ومرسي مطروح وغيرها، كما تم استعراض خطط التشغيل خلال الفترة القادمة لدفع المزيد من حركة السياحة والسفر.
 
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وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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