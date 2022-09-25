سفير مصر لدى طوكيو يشارك فى افتتاح معرض اليابان الدولى للسياحة.. صور

كتب: أحمد جمعة

شارك السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، في فاعليات افتتاح الجناح المصري بمعرض اليابان الدولي للسياحة 2022 Tourism Expo Japan المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالًا كبيراً من قبل العديد من ممثلي وكالات السفر ومندوبي شركات السياحة ووسائل الإعلام اليابانية على الجناح المصري منذ الساعات الأولي للافتتاح، وذلك في ضوء تطلع الجانب الياباني إلى الوقوف على مستجدات الأوضاع السياحية والصحية بمصر واستئناف التدفق السياحي الياباني مجدداً لمصر بعد غياب دام لثلاث سنوات منذ اندلاع جائحة كورونا.

كما أجرى ممثل الهيئة محمد يونس مسئول القسم المعني بالترويج السياحي في آسيا، عدداً من اللقاءات مع ممثلي شركات السياحة وعدد من وسائل الإعلام اليابانية المهتمة بالسوق المصري، حيث ركز خلالها على الترويج للمزارات السياحية الثقافية التي تعد أحد الركائز الأساسية الجاذبة للسائح الياباني إلى جانب المقاصد السياحية الشاطئية بشرم الشيخ والغردقة، كما استعرض المسئول المصري أيضاً المزارات السياحية الناشئة والمتاحف الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المحافظات.

ومن جانبهم، أبدى وكلاء السفر ومنظمي الرحلات اهتماماً ملحوظاً بالتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وكذلك فرص استئناف رحلات الطيران المباشرة عبر خطوط مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو، مقترحين إمكانية استحداث رحلات جوية مباشرة من طوكيو وأوساكا إلى مدينة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى الأهمية التي توليها اليابان للنسخة الحالية من معرض اليابان الدولي للسياحة والذي تم استئنافه بعد توقف دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، حيث يعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية على الصعيد العالمي ويتم تنظيمه سنوياً بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ودائماً ما يشهد مشاركة مصرية رفيعة المستوى في ضوء الشغف الياباني بالتاريخ المصري العريق والحضارة المصرية القديمة.



مشاركة السفير المصري لدى اليابان في المعرض



السفير المصري لدى طوكيو يتوسط الحضور