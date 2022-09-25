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وزير السياحة يجتمع بالرئيس التنفيذي لبورصة برلين لتنظيم مؤتمرات بمصر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:40 م
وزير السياحة يجتمع بالرئيس التنفيذي لبورصة برلين لتنظيم مؤتمرات بمصر جانب من الاجتماع
كتب محمد أسعد

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اجتمع، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مع David Rueta الرئيس التنفيذى لبورصة برلين السياحية ITB، وBruno Walter مستشار بورصة برلين السياحية ITB، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة المنظمة لبورصة برلين السياحية ITB. 

وقد حضر الاجتماع، عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد فرح الملحق السياحى بالمكتب السياحى المصرى فى ألمانيا والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

كما تم بحث آفاق جديدة للتعاون بين ITB وقطاع السياحة المصرى لتعزيز تنافسية القطاع السياحى المصرى بين مصاف دول العالم ولاسيما فى سياحة الحوافز والمؤتمرات(MICE).

تعد بورصة برلين السياحية ITB أهم وأكبر تجمع سياحى عالمى حيث يشارك فيها أكثر من ١٠ آلاف عارض يمثلون أكثر من ١٨٠ دولة ويزوره أكثر من ١٧٠ ألف زائر منهم ١١٠ ألف زائر مهنى إلى جانب ١٠٠٠ من كبار المستثمرين بالقطاع السياحى هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامى لأكثر من ٥٠٠٠ صحفى من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة. 

كما أن مصر تشارك فى بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوى منذ عام ١٩٧١ حيث دائما ما يشارك أكثر من ١٠٠ شركة وفندق إلى جانب الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمحافظات السياحية، وقد كانت مصر ضيف شرف بورصة برلين السياحية ITB عام ٢٠١٢. 

 


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

مصر وألمانيا



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