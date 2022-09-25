اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:36 م
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون جانب من اللقاء
كتب محمد أسعد

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التقى اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وآليات زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الألماني.
 
وقد حضر اللقاء يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
 
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات ولاسيما في مجال السياحة والآثار.
 
وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر بصفة عامة وخاصة مع قرب الموسم السياحي الشتوي للاستمتاع بالمقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة وشمسه المشرقة وجوه الدافئ.
 
كما تطرق الاجتماع لبحث ومناقشة آليات جذب مزيد من الاستثمارات ولا سيما الاستثمارات الفندقية إلى قطاع السياحة المصري في المدن السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آوجه التعاون في مجال العمل الأثري من حفائر وترميم وتدريب الآثاريين.

وزارة السياحة والآثار

مصر وألمانيا

السياحة في مصر



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