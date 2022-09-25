اليوم السابع
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"اللغة المصرية القديمة".. تعرف على علامة " ش "

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:56 م
"اللغة المصرية القديمة".. تعرف على علامة " ش " علامة ش
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
 
علامة "ش"
 
صُممت علامة "شن" على شكل مستطيل وبداخله موجات مائية، وتُمثل وتعني بركة حديقة أو بحيرة، حيث كان الماء عنصرًا مهمًا وذو دلالات في العقيدة والأساطير المصرية القديمة، كما أُضيف للعلامة قدمين آدميين لتنطق "شِم" بمعنى "انطلق". 
 
وكان الماء عنصرًا مهمًا في العقيدة المصرية القديمة، وله خصائص طقسية ودينية مهمة. 
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

اللغة المصرية القديمة



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