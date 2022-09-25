وأكد جانتس - في مُقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على القناة الـ "12" الإسرائيلية - أنه لن يكون طرفًا في حكومة يقودها نتنياهو. وأردف جانتس يقول إنه السياسي الإسرائيلي الوحيد القادر على تشكيل حكومة وحدة واسعة، في وقت يريد فيه نتنياهو تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على 61 مقعدًا في الكنيست، بينما هو يريد حكومة وحدة وطنية تتألف من 71 مقعدًا.

وبسؤاله عما إذا كان يمكن أن يوافق على تشكيل حكومة يتم التناوب على رئاستها مع نتنياهو، تكرارا لتجربة (يائير لابيد ونفتالي بينيت) أو أن يكون عضوا في حكومة يقودها نتنياهو لمنع السياسي المتطرف إيتمار بن جفير من العمل وزيرًا في حكومة نتنياهو.. قال جانتس "إن نتنياهو ألحق ضرارًا كبيرًا بإسرائيل، ولهذا فليس هناك أي احتمال أن يجلس معه، إذ ليس هناك ما يدفعه لفعل ذلك لا سياسيًا ولا شخصيًا".

وشدد على أن رصيد نتنياهو انتهى، مُشيرًا إلى أن إسرائيل باتت أمام ثلاثة سيناريوهات الآن: الأول حكومة متطرفة يقودها نتنياهو، والثاني حكومة وحدة يقودها هو، والسيناريو الثالث هو الدخول في دوامة انتخابات لا نهاية لها.

وأوضح جانتس أنه سيعمل من أجل المواطنين العرب في إسرائيل، لكنه لا يرى أن "القائمة المشتركة" المؤلفة من حزبي (الجبهة-والعربية للتغيير) يمكن أن تكون جزءا من حكومة يترأسها.