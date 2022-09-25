وزير الأوقاف الفلسطينى: مصر تلعب دورا كبيرا فى خدمة قضايا الإسلام والمسلمين

وأضاف البكري - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وفود من 55 دولة - أن المؤتمر يتناول قضية الاجتهاد والتي لابد وأن تتم بين أهل العلم في كل مجال لأن هناك الكثير ممن يتحدث عن غير علم، وهو ما ينتج عنه آراء متشددة وفتاوى غير صحيحة، ويعقد من المشكلات.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يضع الأمور في نصابها ومكانها الصحيح، فضلا عن تناول المؤتمر للعديد من الأمور التي تشغل الأمة الإسلامية، وهو ما يبرز دور مصر الكبير والمؤثر في خدمة المسلمين .

وأشار البكري إلى أن الأزهر الشريف من جانبه يبذل جهودا كبيرة في خدمة قضايا الإسلام، ويسعى دائما إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل، مستندا إلى إمكانياته العلمية والبشرية الكبيرة التي تؤهله لهذا الدور العظيم.

ولفت إلى أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تكمن كذلك في طرحه لقضايا البيئة خلال جلساته المتعددة، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، موضحا أن إطلاق هذا المؤتمر إنما يأتي تأكيدا على أهمية الحفاظ على البيئة من وجهة النظر الإسلامية.

وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية فعالة قابلة للتطبيق ومؤثرة لما لمصر من قوة وتأثير في العالم الإسلامي وهو ما يعطي المؤتمرات التي تستضيفها زخما كبيرا.