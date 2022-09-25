وزيرة الهجرة تستقبل سفير مصر الجديد في سيراليون لبحث التعاون

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير شريف رفعت سفير مصر لدى جمهورية سيراليون والذي يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام، لبحث سبل التعاون بصدد الملفات المشتركة، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

في مستهل اللقاء، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالتعاون المستدام والرئيسي مع وزارة الخارجية للتنسيق المستمر مع السفارات والقطاع القنصلي، مشيرة إلى تكامل الجهود مع كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج كل في مجاله، وهو ما يجري من جهود الرد على استفسارات المواطنين في عدة دول والتي تتركز أغلبها في مجالات التأمينات والتعليم العالي والتربية والتعليم والجوازات والسجل المدني والتجنيد والاستثمار وغيرها من القضايا ذات الاهتمام.

وتناولت السفيرة سها جندي الحديث عن مبادرات وزارة الهجرة المعنية بالقارة السمراء، منها "صوت مصر في أفريقيا"، والتي تُعنى بتكريم أصحاب الإسهامات المميزة من المصريين بالدول الأفريقية المختلفة، ومبادرة "مصر بداية الطريق" المعنية بتكريم القادة والشخصيات العربية والأفريقية والأجنبية المؤثرة الذين درسوا وتخرجوا في مصر وتولوا مناصب قيادية في دولهم.

كما استعرضت الوزيرة حزم المزايا والتيسيرات للمصريين بالخارج التي تقوم وزارة الهجرة بإعدادها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، وبدأت نتائجها بإصدار قرار وزير التربية والتعليم للتيسير على أبنائنا بالخارج بعقد امتحان على فصلين دراسين، وكذلك جاري الإعلان عن عروض تحفيزية خاصة للمصريين في الخارج في قطاعات الطيران والإسكان والسياحة والاستثمار وغيره، وقالت إن العروض سيتم تضمينها في التطبيق الإلكتروني الجاري إعداده والذي سيتضمن كافة المحفزات المخصصة لهم، منوهة إلى أهمية متابعة المواطنين بالخارج الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم نشر كافة الفعاليات والحزم التحفيزية المتتالية.

من جانبه، أعرب السفير شريف رفعت سفير مصر لدى سيراليون، عن بالغ امتنانه للقاء السفيرة سها جندي، وقدم لسيادتها خالص التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة ومتمنيا لها دوام النجاح والتوفيق، مشيرًا إلى التنسيق الدائم منذ تولي سيادتها منصب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، مبديًا استعداده لاستمرار التنسيق؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنينا المصريين في سيراليون.

أكد السفير شريف رفعت أنه على الرغم من محدودية عدد الجالية المصرية بسيراليون إلا أنهم من فئات متعددة، فعلى سبيل المثال من بينهم أطباء مصريون يديرون مستشفى استثماري وقال إنه نما إلى علمه أنها في حاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز الخدمات الطبية التي تقدمها للأشقاء في سيراليون.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة إن الأطباء المصريين بالخارج في مختلف التخصصات لديهم خبرة واسعة ويبدون دوما استعدادهم للعمل التطوعي في مجال الرعاية الصحية في مشروعات تدعم قارتنا السمراء، ورحبت بفتح مجالات تعاون لتعزيز التواصل بين الجانبين.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الأطقم الطبية المصرية في سيراليون، واستعرضت تجربة الباحثين المصريين في مكافحة الملاريا، والحرص على نقل الخبرات للدول الأفريقية، وإشادة العديد من المنظمات العالمية بنتائج جهدهم وإمكانية الاستفادة هذه التجربة حال الاحتياج إليها في أي من دول القارة.