اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:38 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية العراق وسوريا يبحثان سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:00 م
وزيرا خارجية العراق وسوريا يبحثان سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين
أ ش أ

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بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع نظيره السوري فيصل المقداد، سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.


وأكد حسين - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء " نينا" - أهمية العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودمشق، وحرص العراق على الارتقاء بها إلى ما يُحقـِّق طموح الشعبين، مشددا على ضرورة التعاون بين البلدين؛ من أجل حلحلة المشاكل العربيَّة باعتماد الحُلول السياسيَّة، وعدم التدخل في شُئون الدول، وضرورة مُعالجة الوضع الإنسانيّ في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم "داعش" الإرهابي من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه.


من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوري بمواقف العراق الداعمة لحلِّ الأزمة السوريَّة سلميّاً، معربا عن رغبة حكومته في تعزيز التعاون الثنائيِّ بين البلدين، وُصُولاً إلى تحقيق الاستقرار.


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