هيئة قناة السويس تنظم جولة للتعريف بالقرية الأولمبية بحضور الفريق أسامة ربيع

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، جولة للتعريف بالقرية الأولمبية بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلس النواب والنقاد الرياضيين وذلك لإلقاء الضوء على تجهيزات القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس واستعدادها لاستقبال البطولات المختلفة.

واستمع الفريق أسامة ربيع ومرافقيه والضيوف إلى شرح من المهندس محمد العناني المشرف على مشروع القرية الاوليمبية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس واستاد القناة الدولي والمباني الملحقه مؤخرا خلال زيارته للإسماعيلية، وأن القرية تم تنفيذها على مسطح 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدانا وتضم العديد من المنشآت الرياضية الهامة وهي مجمع حمامات السباحة "حمام سباحة أوليمبي بالأبعاد القانونية، وحمام سباحة للغطس بعمق 6 أمتار وارتفاع سقالة 10 أمتار فوق سطح الأرض، وحمام سباحة ترفيهي للأطفال ونادي صحي رياضي يحوي جيم وساونا وجاكوزي.

وأضاف المهندس محمد العنانى، أن القرية تحوي مجموعة الملاعب المتعددة لتدريبات كرة اليد والسلة والطائرة بالإضافة إلى ملعب لكرة السرعة، فضلا عن الصالة المغطاة الرئيسية التي تتسع إلى حوالي 2300 مشاهد، مكيفة تكييفا مركزيا بالكامل وتحوي أربع غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار، ومجموعة الملاعب الفرعية لكرة القدم ملحق بها استراحة لقطاع الناشئين، تسع لنحو 24 سريرا فندقيا، بالإضافة إلى غرفتي تغيير ملابس ومغطس لاستشفاء اللاعبين، والقرية تحوي أيضا استادا دوليا للهوكي وهو واحد من ثلاثة استادات دولية على أرض مصر، ويحوي ملعبا فرعيا دوليا بالأبعاد القانونية، ليصبح قادرا على استضافة البطولات المجمعة واستضافة مباراتين دوليتين في نفس التوقيت، كما تحوي القرية مسجد "تبارك" لخدمة رواد القرية، وتم تنفيذه على مسطح 1200 متر مربع.

وأشار العنانى إلى أن القرية تضم استاد هيئة قناة السويس، والذي يعد المنشأ الأحدث داخل القرية الأولمبية ويسع لـ 21 ألف متفرج، ومجهز أيضا لذوي الهمم، وتم تنفيذه وتصميمه طبقا لاشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو مجهز بمهبطين للطائرات وشاشتي عرض و4 أبراج إضاءة للنقل التلفزيوني الليلي، ويحوي الاستاد 4 غرف لتغيير الملابس، كل منها مجهزة بساونا وجاكوزي وشاشة لعرض الخطط التدريبية، وقاعتين للمؤتمرات الصحفية بالترجمة الفورية، فضلا عن 8 كبائن خاصة لمشاهدة المباريات و8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد، كما يضم الاستاد جناحا فندقيا يحوي 60 سريرا فندقيا، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم ومغسلة، فضلا عن نادي صحي به جيم مقام على مسطح 850 مترا مربعا، بالإضافة إلى وحدة للطب الرياضي لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضي.