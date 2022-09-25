هل تعانين من طفح جلدي تحت الثدى؟.. اكتشفى أسبابه

كتبت ميرفت رشاد

إذا رأيت طفح جلدي تحت ثدييك ، فلا تفزع، الطفح الجلدي السفلي مشكلة شائعة جدًا ويمكن أن تظهر أعراضًا مثل احمرار الجلد والطفح الجلدي والالتهاب وتغير لون الجلد، المنطقة المحيطة بالثدي حساسة للغاية نتيجة لذلك ، قد يتسبب التعرق المفرط أو الاحتكاك في حدوث هذه الطفح الجلدي، في الواقع ، أحد أسبابه هو العدوى. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الطفح الجلدي بالثدي مثيرًا للقلق إذا كان السبب لا يمكن تحديده، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

5 أسباب للطفح الجلدي السفلي:

1. التهاب الجلد

يمكن أن يتسبب التعرق في حدوث طفح جلدي لأنه يميل إلى التجمع في طيات الجلد ولأن الرطوبة الزائدة يمكن أن تهيج الجلد.

2. التعرق المفرط



الأسباب الأكثر شيوعًا لحكة تحت الصدر والطفح الجلدي هي التعرق المفرط والحرارة وقلة دوران الهواء وارتداء حمالة صدر غير ملائمة تحتك بالثديين، تساهم عوامل مثل المناخ الحار والرطب والسمنة في حدوث هذه المشكلة.

3. التغيرات الهرمونية



يمكن أن تتسبب التغيرات الهرمونية والحرارة والعرق وزيادة الوزن في حدوث طفح جلدي بين الثديين أو تحت الثدي ، خاصة أثناء الحمل.

4. التهاب الثدى



التهاب الثدي هو حالة تسبب التهابًا وعدوى في أنسجة الثدي، غالبًا ما يحدث عند النساء المرضعات ، يحدث هذا عادةً بسبب الجراثيم الموجودة في فم الطفل أو البكتيريا الموجودة على الجلد والتي تدخل من خلال قناة الحليب ويمكن أن تسبب عدوى في قناة الحليب، تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الثدي ألم الثدي ، والتورم ، والغثيان ، والحمى ، والقشعريرة ، وإفرازات الحلمة.

5. الطفح الجلدي الحراري



يحدث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة مع فرك الجلد ، مما يتسبب في احمرار الجلد وتورمه وإحساسه بالجلد، يمكن أن تحدث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة تحت ثدييك وبين ثدييك، يمكن أن تؤدي الحمى والملابس الثقيلة والرطوبة إلى حدوث طفح حراري أيضًا.