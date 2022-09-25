هتعمل إيه لو عداد الكهرباء اتحرق؟..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق لأى سبب كان، ويأتى فى مقدمتها إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وفيما يلى الخطوات التى يجب إتباعها:

1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق قم بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

2- اتصل على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

3- تقديم طلب بتركيب عداد جديد.

4- تكلفة العداد الجديد المنزلى 1600 جنيه و التجارى 2700 جنيه.

5- يمكن تقسيط ثمن العداد بواقع 60 جنيه للمنزلى.

6- لا توجد غرامة على المشترك فى حالة احتراق العداد.