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هتعمل إيه لو عداد الكهرباء اتحرق؟..اعرف التفاصيل

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:00 ص
هتعمل إيه لو عداد الكهرباء اتحرق؟..اعرف التفاصيل عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق لأى سبب كان، ويأتى فى مقدمتها إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
 
وفيما يلى الخطوات التى يجب إتباعها:
 
1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق قم بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.
 
2- اتصل على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.
 
3- تقديم طلب بتركيب عداد جديد.
 
4- تكلفة العداد الجديد المنزلى 1600 جنيه و التجارى 2700 جنيه.
 
5- يمكن تقسيط ثمن العداد بواقع 60 جنيه للمنزلى.
 
6- لا توجد غرامة على المشترك فى حالة احتراق العداد.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

عداد الكهرباء

تركيب عداد الكهرباء



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